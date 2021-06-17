Препарат Pfizer от ревматоидного артрита показал эффективность в борьбе с COVID-19

Препарат компании Pfizer от ревматоидного артрита снизил дыхательную недостаточность и смертность среди госпитализированных с тяжелой формой COVID-пневмонии в Бразилии, сообщают международные СМИ.

Исследования проводились на 289 пациентах. По данным фармкомпании, частота смерти или дыхательной недостаточности составила 18,1% среди больных, принимавших препарат Ксельянц. Среди тех, кто принимал плацебо, показатель остановился на 29%.

В то же время серьезные нежелательные явления произошли у 20 пациентов, получавших препарат, по сравнению с 17 пациентами, получавшими плацебо.

Ксельянц относится к группе препаратов-ингибиторов JAK. Также его используют для лечения язвенных колитов, вызванных аутоиммунными заболеваниями.

Для лечения COVID-19 лекарство в данный момент не одобрено ни в одной стране мира.