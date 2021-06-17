Украина стала мировым лидером по росту индекса миролюбия

Украина стала мировым лидером по росту индекса миролюбия

По итогам прошлого года Украина стала мировым лидером по росту Индекса миролюбия, свидетельствуют данные Лондонского института экономики и мира, сообщает Корреспондент.

Так, в 2020 году Global Peace Index для Украины улучшился на 0,22, или на 7,6% – до 2,66, что стало лучшим показателем среди 163 исследуемых стран.

"Показатели, которые улучшились, включали насильственные преступления, демонстрации с насилием, политическую нестабильность и интенсивность внутреннего конфликта", – говорится в докладе.

Благодаря росту Украина поднялась на 6 позиций и занимает 142-ю позицию, соседствуя с Ираном и Израилем.

"Хотя в Украине наблюдается наибольший рост миролюбия, сохраняется обеспокоенность по поводу возникновения будущего конфликта", – отмечают авторы исследования.

Они напомнили о российских войск на границе с Украиной в начале 2021 года.

"Несмотря на вывод войск из приграничного региона, в обозримом будущем напряженность, вероятно, будет оставаться высокой", – сказано в исследовании.

Далее по динамике улучшения индекса следуют Ирак (0,147) и Польша (0,142), занявшие в глобальном рейтинге миролюбия соответственно 159-е и 24-е места.

Худшая динамика - в Буркина Фасо (0,254) и Беларусь (0,183), занявшие 134-е и 117-е места.

Падение Беларуси на 19 мест объясняется антиправительственными протестами в ответ на переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок президентства.

Из-за карабахского конфликта также ухудшились показатели Азербайджана (0,122) и Армении (0,079), что опустило их соответственно на 6-е и 16-е места в глобальном рейтинге – до 121 и 94 позиций.

Наименее миролюбивой страной в регионе остается Россия, – 154-е место из 163 стран

В целом уровень миролюбия в 87 странах за минувший год улучшился. А средний показатель индекса ухудшился всего на 0,07% – второй наименьший показатель изменения за 15 лет расчета индекса.

"Еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия пандемии для мира. Однако меняющиеся экономические условия во многих странах увеличивают вероятность политической нестабильности и насильственных демонстраций", – отмечается в исследовании.

Статус наиболее миролюбивой страны с 2008 года по-прежнему удерживает Исландия с уровнем индекса 1,1, за которой следуют Новая Зеландия, Дания и Португалия.

Замыкает список из 163 стран, как и год назад, Афганистан с индексом 3,631, перед которым идут Йемен, Сирия и Южный Судан.

При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как: политическая предсказуемость, экономическая стабильность, ситуация с правами человека, степень сплоченности общества, уровень террористической угрозы.

Отметим, еще пять лет назад Украина входила в десятку наименее миролюбивых стран, но постепенно улучшает позиции.

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