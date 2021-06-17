В НКРЭКУ задумали повысить себе зарплату на 47%

НКРЭКУ планирует повысить фонд заработной платы за III квартал 2021 года на 47%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Обозреватель.

Соответствующий проект постановления НКРЭКУ обнародован на сайте комиссии в повестке дня 23 июня.

Зарплатный фонд на III квартал 2021 года составил 138 млн грн, по сравнению с 93 млн грн в аналогичный период прошлого года.

Для этого НКРЭКУ на III квартал решила повысить ставку платы на свое содержание на 21%. С июля 2021 года ставка составит 0,058% по сравнению с 0,048% в аналогичный период прошлого года.

Ставку на регулирование обязаны платить все поставщики газа, электроэнергии и жилищно-коммунальных услуг в специальный фонд государственного бюджета. Эти средства из бюджета направляются на содержание комиссии.

Общие затраты бюджета на содержание комиссии в третьем квартале увеличится почти в половину до 178 млн грн.