Ани Лорак в новом соблазнительном образе

Успешная певица Ани Лорак похвасталась в сети соблазнительным образом, покоряя публику эффектными образами.

Ани Лорак опубликовала новый кадр на личной странице в Instagram. В ее гардеробе появилось маленькое черное платье. Роскошный наряд она соединила с аксессуарами, которые придали женственность и изысканность образу. В дополнении образа аккуратная укладка и нежный макияж.