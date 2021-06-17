Ани Лорак в новом соблазнительном образе
Успешная певица Ани Лорак похвасталась в сети соблазнительным образом, покоряя публику эффектными образами.
Ани Лорак опубликовала новый кадр на личной странице в Instagram. В ее гардеробе появилось маленькое черное платье. Роскошный наряд она соединила с аксессуарами, которые придали женственность и изысканность образу. В дополнении образа аккуратная укладка и нежный макияж.
«Маленькое черное платье — must have каждой девушки. Как считаете?», - подписала Ани Лорак.