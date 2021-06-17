Сколько финансовой помощи от государства ежемесячно получают нардепы

Почти 150 депутатов Верховной Рады ежемесячно получают помощь от государства, то есть из наших налогов. В частности, это компенсации за аренду квартир или номеров в отелях. Даже депутаты-миллионеры просят деньги из госбюджета, сообщает Сегодня.

Выплаты каждому нардепу, который не прописан в столице, составляют около 20 тыс. гривен в месяц.

На компенсацию расходов на жилье только в мае подали заявления 144 нардепа. Из них 5 миллионеров. Только в прошлом месяце государство на компенсации за жилье потратило 3 млн гривен. Мы спросили у нардепов, действительно ли им не хватает зарплаты.

Александр Качура из "Слуги народа" объяснил, что ему аренда однокомнатной квартиры в правительственном квартале обходится 25 тыс. гривен в месяц. Компенсацию депутат получает частично, доплачивает из зарплаты.

Стандартный номер в отеле "Киев" стоит почти 1,5 тыс. гривен за ночь. Именно здесь живет едва ли не половина иногородних нардепов – чтобы добраться из отеля до работы, им нужно пройти всего пару десятков метров.

Но мажоритарщица из Львова Наталья Пипа снимает за государственные средства двухкомнатную квартиру в центре. В депутатский отель переезжать не хочет. Говорит, не те условия.

"Там за эти деньги маленкая комната, без кухни, а я сама готовлю. И без стиралки. Это еще более неэффективное использование средств. Хочешь, не хочешь – это фактически как зарплата" , – объяснила Пипа.

А внефракционному нардепу Евгению Шевченко не хватает на жилье ни зарплаты, ни доплаты. Это тот самый депутат, который задекларировал 2 гектара земли и недавно летал в гости к Александру Лукашенко. Сколько средств ему нужно, Шевченко не признается. Говорит, это личное дело. Хотя на самом деле деньги государственные.

Фактически, ничего противозаконного депутаты не делают. Если они не прописаны в столице и не имеют личного жилья в пригороде, могу претендовать на возмещение.

"Так называемые доплаты за аренду жилья являются советским пережитком. Сегодня нардеп Украины получает неплохую заработную плату, она может составлять 60-70 тысяч гривен. За эти средства можно снимать качественное новое жилье в самом центре Киева. Но я не вижу препятствий, чтобы депутат жил на метро Левобережная или Оболонь. Или арендовал более скромное жилье" , – говорит глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Впрочем, деньги депутаты получают не только на жилье. Немалые суммы уходят на так называемую материальную помощь. В лидерах депутат от ОПЗЖ Наталья Приходько. Ей за один месяц заплатили почти 169 тыс. гривен. Правда, сама депутат говорит, что это не "материальная помощь" , а выплата больничных в связи с беременностью и родами. Аналогичная ситуация у Анны Скороход из партии "За майбутнє".

Более 100 тыс. гривен за нетрудоспособность получил и Виктор Балога. Но вот за что именно, остается тайной. На этой неделе в Верховной Раде народный депутат не появился.