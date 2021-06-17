Встреча Путина и Зеленского: Песков рассказал, ведется ли подготовка к переговорам

В Кремле подтверждают готовность встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но заявляют, что подготовки к ее организации пока не ведется, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность к встрече с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", - заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, изменилось ли что в плане возможной встречи президентов России и Украины после прошедшего накануне российско-американского саммита в Женеве.