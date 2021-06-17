Елена Зеленская посетила Полтаву в стильном белом костюме

Первая леди Украины Елена Зеленская приехала с официальным визитом в Полтаву и продемонстрировала стильный образ. Супруга президента появилась на публике в белоснежном костюме, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото опубликовала Елена Шулика на странице в Facebook. Зеленская позировала на камеру в белом удлиненном пиджаке, брюках свободного кроя и темной блузке. Свой аутфит первая леди дополнила аксессуарами в виде сережек. Кроме того, супруга главы государства собрала волосы в аккуратную прическу и сделала легкий дневной макияж.

Первая леди посетила Полтаву. Источник: Facebook Елены Шулики

Зеленская показала стильный образ. Источник: Facebook Елены Шулики

Пользователи сети отметили, что первая леди выглядит очень элегантно и красиво. Они оставили множество приятных комментариев под публикацией.