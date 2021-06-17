Экс-помощник Путина снова будет курировать тему оккупированного Донбасса

Правозащитник Павел Лисянский заявил, что экс-помощник президента РФ Владислав Сурков вновь будет курировать тему Украины и оккупированного Донбасса. Это будет происходить в новом формате при сотрудничестве с партией "Единая Россия, сообщает РБК-Украина.

Деятельность Суркова будет проходить в рамках договора о сотрудничестве с "Единой Россией" по ее продвижению в избирательной кампании в Государственную думу по Южному федеральному округу, в том числе по оккупированным частям Луганской и Донецкой областей.

Взамен этого, Сурков якобы получил гарантии и квоту избрания в депутаты Государственную думу по Южному Федеральному округу.