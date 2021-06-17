В Украине может быть спровоцирована новая "утечка" бизнеса

Экономисты и эксперты, анализирующие события в странах Восточной Европы, обратили внимание на налоговую реформу в Украине, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в материале на сайте The European Morning Post, который ссылается на исследование Института Фридмана.

СМИ отмечают, что текущие реформы украинского правительства могут спровоцировать новую волну "утечки" бизнеса и труда из Украины на Запад, включая Польшу, Чешскую Республику и другие страны Восточной Европы, нуждающиеся в притоке труда и капитала.

Анализ экспертами налоговых реформ - увеличение налогов на табак, роялти железной руды, автомобили и другие товары - показывает их потенциальную опасность для экономики Украины.

Сообщается, что для пополнения бюджета украинские власти планируют отменить мораторий на индексацию нормативной денежной оценки земли, от которой зависит размер налогов, взимаемых с сельхозпроизводителей, и арендная плата за землю. При предложенной реформе правительство ожидает получить дополнительные 3,4 миллиарда гривен или более 100 миллионов евро в год.

"Кроме того, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии. Согласно некоторым сообщениям, налог может варьироваться от 3,2% до 40%" , - говорится в материале.

Кроме того, по информации The European Morning Post, Минфин Украины планирует ввести 5% акцизного налога на розничную продажу табачных изделий для крупных игроков рынка. Это повлечет еще большие экономические проблемы для Украины, остановит крупные производства и сорвет инвестиционные проекты, так как общий налог может стать одним из самых высоких в мире.