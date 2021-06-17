ВАКС заочно арестовал фигурантку дела о выводе денег из ПриватБанка

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал объявленную в розыск фигурантку дела о выводе средств из ПриватБанка перед национализацией, сообщает Левый берег.

Это решение позволит инициировать международный розыск по линии Интерпола, говорится в заявлении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Имя подозреваемой в сообщении не указано, но обстоятельства дела указывают на прежнюю руководительницу департамента финансового менеджмента ПриватБанка и бывшую Первого заместителя председателя правления СК "Ингосстрах" Елену Бычихину.

Бычихину объявили о подозрении в феврале этого года одновременно с екс-главой правления ПриватБанка Александром Дубилетом и его первым заместителем Владимиром Яценко, который пытался бежать за границу на чартерном самолете.

Дубилету и Бычихиной не удалось вручить подозрения из-за неизвестного местонахождения.

Позже выяснилось, что Дубилет живет в Израиле, его также заочно арестовали.

Следствие установило, что подозреваемые в декабря 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средства банка более 136 890 000 грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами ПриватБанка.

Их подозревают по ч. 5 ст. 191 УК Украины в растрате путем злоупотребления своим служебным положением.

По версии следствия, в декабря 2016 года тогдашние топменеджеров Приватбанка Яценко, Дубилет с другими неустановленными лицами понимали, что ПриватБанк перейдет государству и они потеряют средства, а потому сговорились и прибегли к растрате: перечислили 136 000 000 гривен связанной с банком страховой компании "Ингосстрах ", где на руководящей должности работала Бычихина.

"Ингосстрах" был страховым партнером ПриватБанка перед его национализацией. Компания страховала все финансовые риски заемщиков по кредитным картам, а когда в марте 2016 ПриватБанк запустил кредитование населением других физлиц и бизнесменов непосредственно, именно "Ингосстрах" страховал риски невозврата средств.

Формально "Ингосстрах» не был никак связан с ПриватБанком и не входил в его банковскую группу.