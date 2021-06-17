Суд вынес приговор по делу о рекордной взятке Злочевского

Агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что 17 июня Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины и вынес первый обвинительный приговор по делу о рекордной взятке в размере 6 миллионов долларов, сообщает Страна.ua.

"Елена Мазурова, доверенное лицо Николая Злочевского, год назад была арестована во время дачи взятки руководству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой размером 6 миллионов долларов.

Под давлением железобетонной доказательной базы, с наличием видео- и аудиофиксации встреч с обличителем (то есть со мной), а также записей телефонных переговоров и имеющейся смс-переписки совершения преступления, она признала вину, пошла на сотрудничество со следствием и дала показания как на соучастников (речь идет об экс-заместителе председателя ГНС Киева Николаея Ильяшенко и экс-директоре по правовым вопросам компании "Бурисма" Андрее Киче), так и на непосредственного заказчика дачи взятки, бывшего министра экологии, Николая Злочевского, который сейчас скрывается от следствия и находится в международном розыске.

В результате плодотворного сотрудничества, учитывая важные для следствия показания и дополнительные доказательства, которые Мазурова предоставила следствию, суд по согласованию с прокурорами, приговорил Мазурову к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года в виде испытательного срока, что позволило ей остаться на свободе .

На очереди Николай Ильяшенко и Андрей Кича от показаний которых уже фактически ничего не зависит, потому что они упустили свой шанс на сотрудничество - надо было думать раньше.