Зеленская и посол Швеции открыли клуб для будущих отцов

Супруга Президента Елена Зеленская совместно с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом 16 июня открыли клуб для ответственных отцов "TATO-Hub Полтава, сообщает ОП Украины.

Клуб создан в рамках проекта "Трамплин к равенству", который имплементируется Фондом ООН в области народонаселения в Украине. Согласно данным исследований, проводимых UNFPA-Украина, имеем такую статистику:

71% мужчин соглашаются, что проводят мало времени с детьми;

65% мужчин думают, что достаточно просто зарабатывать деньги, чтобы быть хорошим папой;

62% мужчин признают, что обычно жена обеспечивает ежедневную заботу о ребенке;

78% говорят, что в их семьях именно жена находится дома с ребенком, когда тот болеет;

59% мужчин знают, что отец имеет такое же право брать родительский отпуск, как и мать,

Только 3% мужчин берут отпуск по уходу за ребенком.

Каждая третья женщина хотела бы, чтобы мужчина взял декретный отпуск вместо нее на определенный период.

"Равенство прав для матери и отца по уходу за ребенком является одним из направлений работы, которые Украина определила для себя, присоединившись в прошлом году к международной инициативе "Партнерство Биарриц" – партнерству равных возможностей. И должен отметить, мы уверенно движемся к поставленным целям. Недавно начал действовать закон, который дает право мужчинам воспользоваться полноценной декретом течение первых трех лет. А также право на оплачиваемый четырнадцатидневный отпуск в первые три месяца после рождения ребенка", – заявила Елена Зеленская.

Целью создания "TATO-Hub Полтава" является популяризация идеи привлеченного и осознанного отцовства среди жителей города. "TATO-Hub" – это клуб для пап, где мужчины могут учиться, общаться и становиться ближе к своим детям, тем самым улучшая отношения в семье.

"В 1970-х годах, когда Швеция впервые ввела общие родительские отпуска, редко можно было увидеть, чтобы отцы ими пользовались, поскольку пребывание дома с детьми все еще считалось женской работой. Однако в течение нескольких десятилетий шведские папы стали яркими примерами привлеченных родителей, и около 90% шведских отцов сейчас берут родительские отпуска. Открывая такие важные для родителей места, как "ТАТО-Hub", Полтава делает большие шаги для изменения представления о роли родителей и придает им ценные возможности для общения", – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

Деятельность "TATO-Hub" направлена на организацию занятий исключительно для пап по вопросам детской психологии, построения отношений "родители-дети", по сексуальному образованию, преодолению стрессов, конструктивному разрешению конфликтов, подготовке к родам и появлению малыша, вредности гендерных стереотипов. Все мероприятия будут проводить высококвалифицированные опытные психологи на безвозмездной основе по предварительной записи.