В Германии произошла стрельба со смертельным исходом

Утром 17 июня в городе Эспелькамп, Германия, произошла стрельба из огнестрельного оружия. В результате смертельно ранены два человека, сообщает Обозреватель.

Злоумышленник с оружием скрылся с места. В районе происшествия немецкая полиция развернула крупную операцию по перехвату преступника.

Причины, которые вызвали конфликт со стрельбой, предварительно неизвестны. Силовики оцепили территорию и не дают местным СМИ никаких комментариев.

СМИ заявили, что от ранений на месте скончался один мужчина, другой истек кровью до приезда медиков.