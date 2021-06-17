НБУ констатировал завершение экономического кризиса

Национальный банк Украины сворачивает антикризисные меры поддержки банков из-за того, что кризис закончился. Это логичный шаг, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет, как мы видим во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года" , - сказал он.

Как отметил Сологуб, НБУ ожидает, что ситуация с ликвидностью в банковской системе будет нормальной.

"И сворачивание антикризисных мер никаких проблем не несет. Потому что это именно антикризисные меры" , - сказал он.

Поэтому логично, что НБУ сворачивает антикризисные меры, добавил Сологуб.