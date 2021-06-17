Как устроен рынок наркотиков в Украине и кто на нем зарабатывает

С наркоторговлей в Украине борются, но без особого успеха. Как же устроен этот преступный бизнес, сообщает Деловая столица.

Иерархия поставщиков и торговцев

Сразу перечислим профессиональных участников рынка наркотиков:

производители,

контрабандисты,

оптовые поставщики,

оптовые курьеры,

маркетплейсы,

розничные магазины,

курьеры и закладчики,

гаранты,

маркетологи, рекламщики.

Как видим, все по-взрослому, не хуже чем в солидном ритейле. Производители могут быть самыми разными: кто-то "варит меф" — производит мефедрон или другие синтетические наркотики в подпольной лаборатории, или делает в загородном коттедже из мака ацетилированный опиум. Кто-то выращивает наркотическую коноплю в подпольной теплице или на открытой плантации где-то в малолюдном месте; потом собирает и обрабатывает урожай. Далее любой производитель наркоты передает свой продукт оптовым торговцам. Для понимания масштабов: по данным СБУ, только в одно из накрытых правоохранителями в нынешнем году лабораторий нашли товар на миллионы долларов, сама лаборатория приносила владельцам 70 млн грн прибыли в месяц.

В свою очередь контрабандисты привозят из-за рубежа наркотики, которых в Украине нет по определению (кокаин) или дорого и сложно производить (экстази). Другие контрабандисты поставляют в соседние страны (чаще всего в Молдову, Польшу и Беларусь) наркотики, сделанные в Украине, или проходящие через нее транзитом. Как рассказали сотрудники спецслужб, ряд лабораторий, целенаправленно работающих на украинский рынок, действуют в Ростовской области РФ, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Приднестровье. Но, что интересно, выявлялись и обратные каналы: украинские лаборатории работали для потребителей в ОРДЛО.

Оптовые поставщики — самая загадочная (из-за своей малочисленности) и закрытая когорта на рынке наркотиков. Они получают товар от производителей и контрабандистов, после чего предлагают его розничным торговцам. Как правило, сделки заключаются в даркнете ("темном интернете") на специализированных площадках, куда допускают проверенных участников рынка. Расчет происходит в криптовалютах. Эти договоренности практически полностью скрыты от глаз.

Далее в дело вступает оптовый курьер. В голливудских фильмах часто показывают, как проходят такие сделки: встречаются две вооруженные до зубов банды в полутемном ангаре, у одних — чемодан денег, у других — чемодан наркотиков. Но в реальной жизни все иначе. Едет, например, из Львова в Киев грузовая фура с разным товаром. И где-то в глубине — пара коробок с десятком килограммов наркоты. Где-нибудь между Ровно и Славутой шофер съезжает с трассы в лес, находит укромное место, закапывает под корнями дерева одну коробку. Потом по GPS определяет точные координаты места и отправляет их клиенту. Далее уже на перегоне, например, между Бердичевым и Погребищем, точно так же закапывается вторая коробка.

В случае чего водитель может сказать: "Ничего не знаю, кузов не я загружал, мое дело руль крутить". И будет прав: знать про груз — обязанность не его, а экспедитора, а они на таких рейсах бывают очень редко (сложно доказать злой умысле — см. ниже).

А на следующий день (или через день, или еще когда-то) по указанным координатам приезжает покупатель (розничный торговец) и выкапывает коробку.

Функция розничных магазинов очевидна: они фасуют наркотики в мелкую тару, дают рекламу, организуют каналы продаж, нанимают курьеров и закладчиков. Ежемесячные обороты тут могут быть самые разные: от миллионов долларов у довольно крупного магазина до тысяч — у "барыжащих по-мелкому" студентов. Самый низовой уровень наркоторговли ("солдаты") — курьеры и закладчики. Курьеры передают дозы из рук в руки (как правило — только проверенным людям), закладчики — делают закладки с наркотой в укромных местах в разных точках города, после чего фотографию и GPS-координаты места присылают покупателю.

Магазины работают не только сами по себе, но и размещаются в даркнете на специальных площадках — маркетплейсах. Это отдельный вид бизнеса: маркетплейс (их не так много, самый печально известный — российская "Гидра") не только размещает у себя наркомагазины, но и дает их рекламу, помогает проводить расчеты, разрешает конфликты, организует защищенные каналы общения.

Отдельный вид бизнеса — гаранты. В таком специфическом деле, как торговля наркотиками, всегда высока вероятность обмана: кто-то кого-то "кинул", получил деньги, но не привез "дурь", или наоборот, либо же качество не то и т.д. Задача гаранта — получить деньги от покупателя, проверить выполнение заказа, после чего передать деньги продавцу (за вычетом своего процента). Ну или выступить арбитром в конфликте, если до него дойдет.

Структура рынка наркотиков в Украине

Особенность украинского рынка наркотиков в том, что на нем доминирует наркотическая конопля (марихуана) и всевозможные продукты из нее: 7 из 10 покупок — это марихуана ("трава", "шишки", гашиш и пр.).

По ст. 106 (2) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУАП), выращивание конопли в количестве до 10 растений влечет за собой штраф и конфискацию этих растений. Согласно ст. 44 того же кодекса, незаконное производство, покупка, хранение, перевозка и пересылка наркотиков (без цели сбыта) в небольших размерах карается штрафом от 25 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. А в больших объемах — это уже уголовная ответственность, определяется ст. 309 Уголовного кодекса Украины. По этой норме, за производство, покупку без намерения торговать каннабисом предусмотрены более крупные штрафы или же арест на 6 месяцев, либо ограничение свободы до 5 лет.

Стоит отметить, что в Киеве марихуана пользуется меньшим спросом, а дорогие наркотики — большим. В городах-миллионниках соотношение очень похожее. А вот в провинции дорогая "дурь" находит своих покупателей куда реже. Там из легких наркотиков — сплошь марихуана, из тяжелых — производные из мака.

В 2018 г. кто-то из наркоторговцев опубликовал капитальное маркетинговое исследование "На чем сидит Киев". Этот аноним, работая на этом рынке, знал, что количество отзывов о наркотических веществах на сайтах торговцев прямо пропорционально объемам их продаж. Вот как, по его данным, выглядела динамика киевского рынка три года назад.

Спрос на психостимуляторы / Исследование "На чем сидит Киев"

Спрос на эйфоретики / Исследование "На чем сидит Киев"

Спрос на марихуану / Исследование "На чем сидит Киев"

Динамика рынка наркотиков / Исследование "На чем сидит Киев"

С тех пор кое-что поменялось — резко выросли продажи наркотической конопли. По данным Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины объем изъятого из незаконного оборота каннабиса в 2020 г. превысил показатели 2019-го почти на 143%. За 2019 г. в общей сложности было изъято 8,7 т наркотических и психотропных средств. Из них — 2,2 т каннабиса (25% от общего объема) и 443 грамма гашиша (смолы каннабиса). За 2020 г. всего изъято 6,15 т наркотических средств и психотропных веществ. Из них — 5,34 т каннабиса (86%) и 3 кг гашиша. Считается, что одна тонна — примерно миллион доз, получается рост за год на 142%. Показатели гашиша (смола каннабиса) еще выше — с 443 грамм в 2019-м до 3 кг в 2020-м, рост на 557%.

Здесь, конечно, нет полной корреляции: это статистика просто по изъятому товару, а не всем продажам. Да и логично предположить, что те, кто торгует каннабисом, просто чаще попадаются, поскольку там и наказания меньшие, и, соответственно, меньше перестраховки. Но в целом тенденция очевидна.

По оценкам наркополицейских, годовой оборот украинского рынка наркотического каннабиса и его производных превышает 1,3 млрд грн. При этом, как осторожно оценивают сами участники наркорынка, такие наркотики, как кокаин, героин, синтетические наркотики (амфетамины), соли, альфа-ПВП, таблетки экстази, галлюциногенные грибы и прочее в совокупности в 4-5 раз превосходят марихуану по денежному обороту (здесь мы говорим про общую сумму предполагаемых продаж) — просто из-за значительно более высокой стоимости. Несложные расчеты показывают, что это еще как минимум 5,2 млрд грн. Тогда в совокупности годовой объем украинского рынка наркотиков — около 6,5 млрд грн.

Сравнивать наркотики по весу — некорректно: килограмм гашиша по стоимости эквивалентен миллиграммам чистого LSD, да и психоделический эффект у них принципиально разный — а значит, и разные группы потребителей. Можно сравнить разве что по структуре потребления — и, соответственно, доходам от торговли разными видами "дури". Обозреватель "ДС" пообщался с правоохранителями и участниками наркорынка, чтобы составить примерную картину потребления наркотиков в Украине.

Выглядит она так:

марихуана и наркотики на ее основе: 70% розничных покупок, 1,3 млрд грн

амфетамины и альфа-ПВП: 10% розничных покупок, 1,2 млрд грн

героин и другие опиоиды: 7%, 1 млрд грн

МДМА ("экстази"), мефедрон ("соль"): 5%, 1,2 млрд грн

спайсы (курительные смеси): 5%, 0,7 млрд грн

кокаин, галлюциногенные грибы, LSD и прочая экзотика: 3%, 1,1 млрд грн.

Купить — проще простого

Еще лет пять назад почти вся торговля шла через знакомых (все знают, что у Васи "дурь" взять можно) и через даркнет (что требовало от покупателей некоторых познаний в интернет-технологиях). Теперь же в качестве витрины — обычный сайт в интернете, а сделки заключаются через мессенджер "Телеграм".

Реклама наркотиков в поиске Google / Фото автора

Правда, в "Телеграме" наркоторговцы используют чуть больше конспирации, чем продавцы фальшивых денег или "левых" кредиток — работа идет через ботов и онлайн-операторов.

Продажа "Экстази" через мессенджер / Фото автора

Покупатель делает заказ через бота (программу-торгового робота) или через дежурящего в сети человека-оператора, расплачивается за товар, получает координаты и описание закладки с наркотиком. Ну или прямо к нему могут направить курьера — если клиент проверенный. Иногда наркоту пересылают по почте — это было популярно 4-5 лет назад, но сегодня — не особо.

Разнообразие выбора / Фото автора

Расчеты происходят либо в криптовалютах (если суммы достаточно большие), либо простым переводом на банковскую карту (наркоторговцы используют карты, оформленные на других людей), либо через системы электронных платежей.

Почему они не боятся?

Наркопреступления и наказания за них подробно прописаны в Разделе 13 Уголовного Кодекса Украины: "Уголовные преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие преступления против здоровья населения" . Там 25 статей, и сроки по большинству из них предусмотрены совсем не детские.

Галлюциногенные грибы на продажу / Фото автора

Однако улицы Киева и других городов Украины пестрят рекламой торговцев наркотиками. Причем не только нанесенными из аэрозольных баллончиков надписями с "Телегам"-адресами магазинов, но и рекламными листовками с качественной, дорогой полиграфией.

Просто и дешево / Фото автора

Конкуренция наркошопов / Фото автора

Экологически чистая растительная продукция / Фото автора

Найти "дурь" через интернет — вообще дело десятка-другого секунд.

Купить наркотики можно в любое время суток / Фото автора

То есть в этом бизнесе не просто задействовано огромное количество людей, но они еще и не особо боятся уголовного преследования. Почему? Здесь сошлось несколько причин.

Первая — то, что производители, контрабандисты и распространители наркотиков слишком часто действуют под прикрытием недобросовестных стражей порядка. Заголовки вроде "Сотрудник СБУ крышевал торговлю психотропами через Telegram" , к сожалению, не редкость в украинских СМИ. Втянутыми в такую деятельность оказываются и депутаты, а уж по полицейским, к сожалению, "наркотических" новостей появляется больше всего.

Вторая причина — особенности украинского законодательства, точнее, Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующего следствие. Задержать торговцев наркотой или ее производителей не так сложно, как доказать их вину. Признательные показания судом не принимаются, и следователи должны не только "взять на горячем", но и доказать, что подозреваемые понимали, что имеют дело с наркотиками и сознательно хотели на них заработать. То есть нужно доказать не только факт действий, но и злой умысел в них.

А это, оказывается, совсем не просто. Источник в правоохранительных органах рассказывал просто-таки потрясающие истории:

- Накрывают лабораторию, производящую метамфетамин. А сотрудники говорят: "Чего вы к нам пришли? Мы производим удобрение для кактусов!". И в самом деле, тут же лежат пакетики с надписью "Удобрение для кактусов". А готовое к фасовке вещество — метамфетамин. И начинается:

- Это же наркотик!

- Да нет, это удобрение для кактусов. Видите, страничку в интернете нашли: "Уникальное удобрение для кактусов: рецепт". Вот и готовим…

- Но ведь при применении внутрь оно дает мощный наркотический эффект!

- А зачем вы его пробовали? Мы его не пробовали, мы же не кактусы.

Вот вам смешно, а суд их потом оправдывает.

С курьерами, делающими закладки с наркотиками для конечных потребителей, еще сложнее. Несколько лет назад полицейские выявляли их довольно просто: идет паренек, в смартфон уткнулся и по сторонам зыркает, что-то ищет — 90% что закладчик, ищет указанную точку. А сегодня идет такой же паренек, в смартфон уткнулся и по сторонам зыркает, что-то ищет, а на спине рюкзак службы доставки. И что? Задерживать его?

Более того, многие наркокурьеры специально устраиваются в службы доставки, жалуются полицейские. Такого тормозишь, а у него в рюкзаке — пицца. Он на работе, доставляет реальный заказ реальному человеку. А то, что в кармане пакетик героина — так это для личного потребления (там одна доза), законом не запрещено. (А если больше — адвокаты назвали "ДС" лайфхак на такой случай: курьер пишет заявление о том, что у него начинает формироваться наркотическая зависимость, и он хочет пройти добровольное профилактическое лечение. После чего проводит две недели в наркологическом стационаре, на суде предъявляет справку об этом, — и суд освобождает его от ответственности на основании ч.4 ст.309 УК Украины.)

Нельзя сказать, что за торговлю наркотиками в Украине никого не сажают в тюрьму. Сажают. Но, как признаются сами наркоторговцы, шансов, попавшись, избежать наказания — куда больше, чем реально отправиться за решетку.