Экс-соперник Усика объяснил, почему проиграет Джошуа

Бывший соперник Александра Усика (18-0, 13 КО) Майкл Хантер заявил, что единственным шансом Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в поединке с украинцем является нокаут. Он отметил опыт, силу и навыки нашего соотечественника, сообщает Обозреватель.

Американский боксер поделился мнением, что стиль, который проповедует британец, будет удобным для Александра.

"Я не думаю, что Джошуа победит Усика. Его единственный шанс – нокаут. Это супертяжелый вес, поэтому тут всегда будут случаться нокауты. Александр достаточно силен, является олимпийцем и владеет необходимыми навыками. Люди всегда вспоминают бой против Чисоры, поскольку там Усик выглядел не лучшим образом, но мне кажется, что тут дело было в стилях бокса. Как по мне, противостояние против Джошуа будет удобным для украинца" , – цитирует слова Хантера издание Boxing247.﻿com .

Он считает, что наш соотечественник будет внимательно действовать в защите и не станет ввязываться в обмен ударами.

"Для победы Энтони нужно попасть по Усику очень хитрым ударом. Мы знаем о его апперкоте, но очень маловероятно, что это поможет в поединке с таким боксером, как Александр. Мы знаем, что украинец ориентирован на защиту и не будет лезть в размен ударами. Он будет набирать очки, что и принесет ему победу. Именно поэтому Джошуа придется приложить огромные усилия для того, чтобы побить Усика" , – подытожил Хантер.

Отметим, что с Хантером наш соотечественник встречался в 2017 году. Тогда он победил американца единогласным решением судей.

Согласно информации, которая появилась в СМИ, чемпионское противостояние Усика и Джошуа состоится в сентябре.