Джек Ма "залег на дно": чем занимается основатель Alibaba

В основателя Alibaba, миллиардера Джека Ма, был непростой год. Он и его компания были под пристальным наблюдением китайского правительства, сообщает 24 Канал.

По словам вице-главы Alibaba, Джек Ма избегает публичности, сосредоточивая свои усилия на хобби и ​​благотворительности.

"Сейчас он залег низко, но я разговариваю с ним каждый день. На самом деле у него все очень хорошо. Он увлекся живописью," , – сообщил Джо Цай.

По его словам, Джек Ма – обычный человек. Несмотря на то, что он создал огромную компанию, он хочет заняться делами, которые приносят радость ему лично. А это его хобби и благотворительность.

Джек Ма и власти Китая

В октябре 2020 года Джек Ма негативно высказался в отношении китайских финансовых регуляторов.

Поэтому регуляторы помешали первичному выходу на биржу компании Ant Group.

После этого Джек Ма перестал появляться на публике, что породило слухи о его исчезновении после недоразумений с властями.

Однако в январе этого года Джек Ма появился в видео для своего благотворительного фонда. Но с тех пор на публике не появляется.

Власти Китая взялись и за компанию Ма – Alibaba. В апреле ее оштрафовали на рекордную сумму штрафа – 2,8 миллиарда долларов. Причина – злоупотребление своим доминирующим положением на рынке.

Несмотря на это Джо Цай не связывает высказывания Джека Ма и происходящее сейчас с компанией.