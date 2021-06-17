Отделка стен на кухне: требования и особенности современного дизайна

Помещение кухни – это гордость любой хозяйки. При оформлении дизайна специалисты рекомендуют обязательно уделить внимание декору стен, поскольку подобная деталь интерьера способна преобразить помещение, разделить его на зоны и замаскировать недостатки, если они имеются, сообщает Remontbp.

При этом важно правильно подобрать отделочные материалы, ведь кухня относится к разряду специфических помещений с повышенной влажностью, частыми сменами температурного режима и характерными загрязнениями, остающимися после приготовления пищи.

Отделка стен на кухне – требования и особенности

Насколько бы нас не привлекали внешним видом те или иные отделочные материалы, при выборе подходящих идей для кухни в первую очередь следует учитывать их долговечность, поскольку кухня наиболее чаще подвергается влажной уборке. Кроме того, выбранный вид отделки стен не должен воспламеняться и выделять опасные для здоровья вещества при смене температурного режима.

Также не следует забывать о необходимости разделения общего пространства на функциональные зоны – рабочую и обеденную, что означает выбор интерьерного решения с учётом этих факторов. Для поверхностей, которые возьмут на себя основную нагрузку следует подобрать более прочные материалы.

При облицовке остальных стен можно сделать акцент на декоре. К тому же, одновременное сочетание нескольких материалов позволит хозяевам помещения сэкономить и предоставляет прекрасную возможность проявить фантазию.

Какие виды материалов можно использовать для дизайна кухни читайте далее.

Покраска стен на кухне

Этот неприхотливый и универсальный способ отделки поверхностей стен на кухне сегодня считается модным европейским трендом.

Подобный вариант отделки может служить вам десятилетиями и обновляться по желанию хозяев помещения.

Обои

Не смотря на то, что не каждый вид современных обоев подходит для отделки кухонного помещения, дизайнеры уверенно продолжают использовать подобные материалы для создания различных интерьерных решений. И в этом случае следует отдать предпочтение флизелиновым либо виниловым изделиям.

Главная особенность предложенных вариантов – влагостойкость. Поэтому такие обои можно подвергать влажной уборке. Кроме этого виниловые и флизелиновые обои не выгорают на солнце, что весьма актуально для кухонь с постоянным попаданием солнечного света.

Керамическая плитка

Подобное предложение можно назвать одним из самых «не убиваемых» видов покрытий, которое прекрасно подходит и для оформления кухонного фартука и для облицовки более объёмных площадей.

Декоративная штукатурка

Если вы желаете получить неповторимый стиль и настоящее качество, такой вид облицовки стен, как декоративная штукатурка, станет идеальным решением. Такое предложение относится к разряду дорогой отделки и требует привлечение специалистов. Однако результат обязательно вас порадует и позволит создать неповторимый стиль.

Декоративный кирпич

Многие современные стили интерьера не обходятся без таких характерных дополнений, как кирпичная кладка, поэтому в дизайне кухни очень часто используется подобный вариант отделки. Декоративный кирпич изготавливается из гипса либо камня и считается достаточно прочным и долговечным материалом, может иметь белый или характерный коричневый окрас, либо использоваться под покраску. Таким способом можно выделить область вокруг дверного или оконного проёма, либо акцентировать внимание на одной из стен.