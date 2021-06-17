Смотровая площадка в Китае, от которой захватывает дух
Циндао – город в Китае, расположенный на берегу Желтого моря. Он известен необычным стилем с немецкими чертами и колоритом, а также невероятными небоскребами, сообщает 24 Канал.
На самом высоком среди них открывают смотровую площадку. Куда позволят подняться туристам – смотрите далее.
Что известно о здании
Гаитянский центр – три башни, предварительное открытие которых состоялось в июне 2020 года. В центре Гаити расположены офисные помещения, пятизвездочный отель, торговый центр и др. На строительство объекта недвижимости потратили около 2,07 миллиарда долларов (56,2 миллиарда гривен).
Самый высокий небоскреб в Циндао
Высота самого высокого здания – 369 метров. Этот небоскреб является самым высоким в Циндао. С 18 июля желающие могут приобрести билеты и попасть на смотровую площадку, расположенную на 80-м этаже. Посмотреть на невероятные пейзажи можно будет с высоты 330 метров.
Сколько будет стоить экскурсия пока не сообщается.
Здание будто находится выше неба: