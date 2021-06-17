Дело MH17: в суде подтвердили факты огневой поддержки террористов РФ

Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил, что в суде Гааги продолжается рассмотрение дела о катастрофе рейса MH17, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на прошлой неделе с 7 по 10 июня суд оглашал позицию обвинения.

"Сегодня слово взяла прокуратура, добавляя важные материалы, которые не озвучил суд. В первой части выступления прокуратуры был дан анализ тактической обстановки в районе падения МН17. И сегодня в суде Гааги были подтверждены факты прямой огневой поддержки сепаратистов Россией массовыми обстрелами российскими вооруженными силами украинской территории через российско-украинскую границу" , - говорится в сообщении.

По словам Лукашевича, в качестве подтверждения показано донесение СБУ по событиям на фронте накануне гибели МН17 и общая карта со всеми случаями обстрелов Россией Украины.