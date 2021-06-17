В Кирилловке и Бердянске затопило пляжи

На юге Украины бушует циклон, в результате которого пляжи в Кирилловке и Бердянске оказались затопленными, сообщает Вести.

Так, в Бердянске, после вчерашнего шторма пляжи в районе Верховой оказались под водой. Подтоплены также и кафе, расположенные на берегу.

В акватории Азовского моря наблюдаются сложные погодные условия: сильные дожди, грозы, местами град. Порывы шквального ветра достигают 25-28 м/с. По информации синоптиков, высота волн на море днем достигнет 13-20 дм.

В Кирилловке рано утром разразилась гроза с сильным дождем, а потом начал усиливаться ветер.

Из-за усиления ветра разыгрался шторм, который гонит волну к берегу, море постепенно поглощает пляжи и уже заливает базы отдыха, расположенные на первой линии у моря.