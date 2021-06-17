Нацбанк назвал главные риски для экономики Украины

Ключевым риском для украинской экономики, по-прежнему остается распространение коронавируса. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, в стране могут ужесточить карантин, а это приведет к снижению деловой активности, потребительского и инвестиционного спроса. Замедлится инфляция, сообщает Сегодня.

В то же время, постепенное угасание пандемии COVID-19 активизирует отложенный потребительский спрос и ускорит рост цен, отмечают в регуляторе.

В НБУ также назвали другие актуальные риски:

волатильность на мировых рынках капитала;

резкое ухудшение условий торговли;

эскалация военного конфликта.

В Нацбанке отмечают, что Украине важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.