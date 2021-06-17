Гармаш предсказал изъятие украинских паспортов в ОРДЛО

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш считает, что российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будут изымать у граждан украинские паспорта, сообщает Украина24.

"На сегодняшний день есть информация, что до 2025 года все жители ОРДЛО должны получить "паспорта" так называемых "ДНР/ЛНР". О том, что будут изыматься украинские паспорта, я сделал логический вывод, исходящий из нынешней политики, которая там проводится в отношении связи местного населения с Украиной" , - сказал Гармаш.

Журналист рассказал о мерах, предпринимаемых Россией.

"Первый шаг – отключение мобильных операторов, потом была национализация предприятий, экономическая изоляция, потом было закрытие КПВВ, которое мы наблюдаем уже больше года вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Около года создаются искусственные проблемы владельцам украинских паспортов, хотя там они де-юре признаются, но де-факто человека с украинским паспортом могут взять на улице и на 30 суток посадить для выяснения личности. Владельцы ID-паспортов никак ими там не могут пользоваться, с них требуют справку о прописке, а она выдается только при условии, что вы принесете справку о том, что вы подали документы на получение "паспорта" "ДНР/ЛНР" , - сказал Гармаш.

Также украинский переговорщик отметил, что создаются проблемы для абитуриентов и выдаются российские паспорта.