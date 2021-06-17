Гармаш предсказал изъятие украинских паспортов в ОРДЛО
Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш считает, что российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будут изымать у граждан украинские паспорта, сообщает Украина24.
"На сегодняшний день есть информация, что до 2025 года все жители ОРДЛО должны получить "паспорта" так называемых "ДНР/ЛНР". О том, что будут изыматься украинские паспорта, я сделал логический вывод, исходящий из нынешней политики, которая там проводится в отношении связи местного населения с Украиной", - сказал Гармаш.
Журналист рассказал о мерах, предпринимаемых Россией.
"Первый шаг – отключение мобильных операторов, потом была национализация предприятий, экономическая изоляция, потом было закрытие КПВВ, которое мы наблюдаем уже больше года вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Около года создаются искусственные проблемы владельцам украинских паспортов, хотя там они де-юре признаются, но де-факто человека с украинским паспортом могут взять на улице и на 30 суток посадить для выяснения личности. Владельцы ID-паспортов никак ими там не могут пользоваться, с них требуют справку о прописке, а она выдается только при условии, что вы принесете справку о том, что вы подали документы на получение "паспорта" "ДНР/ЛНР", - сказал Гармаш.
Также украинский переговорщик отметил, что создаются проблемы для абитуриентов и выдаются российские паспорта.
"Плюс сейчас мы видим создание искусственных проблем для выезда абитуриентов, это тоже показатель политики России. Плюс доктрина "Русский Донбасс", которая предусматривает создание "русских национальных государств" на территории ОРДЛО. И планы по российской паспортизации, мы о них знаем, Россия их не скрывает, до конца года около 800 тыс. должны получить российские паспорта. Все это направлено на изоляцию местного населения от Украины, логично, что они будут изымать украинские паспорта", - отметил Гармаш.