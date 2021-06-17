ВОЗ предлагает запретить женщинам алкоголь

Всемирная организация здравоохранения предложила запретить выпивать женщинам детородного возраста, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы.

Согласно документу, страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста.

Это связано с тем, что употребление спиртного до и во время вынашивания ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению, говорится в тексте.

Отмечается, что это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.

Таким образом, в ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от спиртного.

Эти заявления вызвали широкую критику среди пользователей сети, а саму организацию обвинили в сексизме.