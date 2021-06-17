Вакцинированные Sinovac медики заразились коронавирусом

Более 350 врачей и медицинских работников в Индонезии заразились коронавирусом, несмотря на вакцинацию препаратом Sinovac, сообщает Деловая столица.

По словам главы управления здравоохранения в районе Кудус Бада Исмойо, у большинства медиков не было симптомов, и они самоизолировались дома, но десятки были госпитализированы с высокой температурой и снижением уровня насыщения кислородом.

Медицинские работники, признанные приоритетной группой, были одними из первых, кто прошел вакцинацию с января. Почти все они получили вакцину против COVID-19, разработанную китайской биофармацевтической компанией Sinovac.

В то время как число индонезийских медицинских работников, умирающих от COVID-19, резко снизилось с 158 в январе до 13 в мае, эксперты общественного здравоохранения говорят, что недавние госпитализации вызывают беспокойство.

Напомним, прививки препаратом CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech началось в Украине 13 апреля. Последняя партия поступила в страну 26 мая. В целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн на данный момент уже получила. Таким образом, ожидается поставка еще около 185 тысяч доз этой вакцины.