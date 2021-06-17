Заседание СНБО Украины состоится в пятницу: повестка

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) состоится в пятницу, 18 июня, в предварительной повестке пять вопросов, сообщает Аппарат СНБО, сообщает Интерфакс-Украина.

"18 июня 2021 года в 17:00 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Офис президента Украины, ул.Банковая, 11)", - говорится в сообщении.

Так, в предварительной повестке дня:

1. Рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

2. Тайно.

3. Применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

4. Доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021г. "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021г. № 122.

5. Разное.

Отмечается, что по завершении заседания пройдет брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, ориентировочно в 18:00.