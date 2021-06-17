Песков объяснил, что такое "Украина мазком" в понимании Путина

Углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было﻿. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Деловая столица.

"Про "Украину мазком" могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было, как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало" , — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, что значили слова Путина об обсуждении Украины "мазком".