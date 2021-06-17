В США кандидат республиканец угрожал "российско-украинским боевым отрядом"

В США кандидат от Республиканской партии на место в Конгрессе от Флориды Уильям Брэддок во время телефонного разговора с активисткой-консерватором угрожал отправить российско-украинский "боевой отряд" за своей соперницей республиканкой Анной Паулиной Луной, чтобы те поспособствовали ее "исчезновению, сообщает Страна.ua.

Анна Паулина Луна

Разговор прошел на прошлой неделе, он продлился около получаса. Запись оказалась в распоряжении Politico.

"Я действительно не хочу обрывать чью-либо жизнью ради блага народа Соединенных Штатов Америки. Это разобьет мне сердце. Но если это нужно будет сделать, то придется. Луна — это чертов (в оригинале — f***ing - Ред.) лежачий полицейский на дороге. Она дохлая белка, на которую ты наезжаешь каждый день, выезжая из своего района" , - сказал Брэддок.

Он убеждал свою собеседницу, что она не должна поддерживать кандидатку Республиканской партии Анну Паулину Луну на республиканских праймериз, которые должны определить кандидата этой партии на место в Конгрессе, потому что у него есть доступ к убийцам.