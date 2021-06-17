В Черное море вошел разведывательный корабль Франции

Разведывательно-водолазный корабль Военно-морских сил Франции ALIZE (A 645) в ночь на 17 июня вошел в черное море. Этот корабль официально классифицируется как судно водолазной поддержки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

"Фактически ALIZE (A 645) используется для обеспечения работы дайверов Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба внешней разведки Франции)" , - рассказал он.

Клименко отметил, что этот корабль уже заходил в Черное море сразу после оккупации Крыма. Корабль находился в море с 27 марта по 12 апреля 2014 года.

Несколькими днями ранее в Черное море зашли военные корабли Великобритании и Нидерландов.

А еще раньше в Черное море прибыл американский ракетный эсминец.