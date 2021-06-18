Mazda рассказала о своей стратегии электрификации

Японская компания Mazda поделилась информацией о своей стратегии электрификации. В рамках планового перехода к экологически нейтральному будущему, в компании пообещали, что к 2030 году 25% продукции бренда будет полностью электрическими, а остальные модели получит электрические компоненты, сообщает Обозреватель.

В период с 2022 по 2025 год Mazda представит целый ряд новых моделей, использующих модульную архитектуру и технологии Skyactiv. Продуктовое портфолио будет включать пять гибридных моделей, пять PHEV и три электромобиля.

Первый серийный электромобиль марки – кроссовер Mazda MX-30. Источник: Mazda

Mazda также разрабатывает масштабируемую платформу для электрокаров – Skyactiv EV Scalable Architecture. Она станет основой для создания различных по классам и размерами автомобилей на электротяге, которые появятся в линейке бренда с 2025 по 2030 год.

Mazda привержена концепции сокращения выбросов CO2, но считает, что для достижения климатической нейтральности необходимо использовать все доступные методы. Таким образом, электрификация будет проводиться параллельно с дальнейшим развитием передовых технологий для двигателей внутреннего сгорания. В частности, компания готовит новое семейство рядных 6-цилиндровых ДВС, а также модернизированный гибридный силовой агрегат e-Skyactiv X.

Новая модельная платформа Skyactiv позволяет строить автомобили с ДВС, гибриды, PHEV и электромобили. Источник: Mazda

В компании активно инвестируют в проекты по разработке и использованию возобновляемых источников топлива для автомобилей. Например, в Японии Mazda участвует в нескольких совместных исследовательских проектах, направленных на получение и использование биотоплива из микроводорослей. В Европе Mazda присоединилась к альянсу eFuel Alliance в феврале 2021 года в качестве первого OEM-производителя.

Также стратегия развития предполагает постоянное совершенствование технологий безопасности, в частности, разработке и внедрению фирменной системы автономного управления Mazda Co-Pilot Concept. Впервые она появится на автомобилях бренда в будущем году.

Одной из функций системы Mazda Co-Pilot является постоянный мониторинг состояния водителя. Если система обнаружит резкое изменение физического состояния водителя, то она переключится на автономное управление, плавно припаркует авто в безопасном месте и вызовет экстренную службу.

Кроме того, специалисты Mazda вместе с коллегами из пяти японских компаний-поставщиков намерены совместно разработать новые стандарты для коммуникационных систем, использующихся в автомобиле, чтобы обеспечить безопасные и комфортные сервисы.