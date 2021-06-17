Рождение 10 близнецов обернулось скандалом

Партнер африканки, которая заявила о рождении 10 детей, говорит, что не верит в их существование. По его словам, женщина не сообщила ему о своем местонахождении и он не смог ее найти ни в одном из родильных домов, сообщает Обозреватель.

Со своей стороны, африканка обвинила отца детей в попытке нажиться.

8 июня 2021 появилась новость о том, что в Южно-Африканской Республике 37-летняя Госиаме Ситхоул родила семерых мальчиков и трех девочек. Однако, по словам отца детей Тебохо Цотеци, с момента отъезда Ситхоул в роддом, он ни разу не видел ни ее, ни новорожденных.

По словам Цотеци, он якобы сделал множество попыток посетить мать с детьми, но Ситхоул не сообщила ему о своем местонахождении. Он говорит, что обзвонил несколько роддомов, но ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения десяти детей за один раз.

В свою очередь, представитель департамента социального развития Фезиве Ндваяна также заявила, что она не может быть уверена в рождении десяти детей, потому что в последнее время Ситхоул ни с кем не выходила на связь.

Госиаме Тамара Ситхоле во время беременности. Источник: Thobile Mathonsi/African News Agency

В то же время женщина начала распространять в соцсетях видео, на которых обвиняет Цотеци и его семью в попытке стать "миллионером" благодаря рекордному количеству рожденных ею детей. Она утверждает, что их беспокоит только пожертвования, поступающие от людей со всего мира. Она говорит, что ее обидело предположение, что детей вообще не существует.

"Дети мои и ничьи другие. Почему они меня преследуют? Они смотрели на пожертвования, поступающие от людей, и с самого рождения хотели стать миллионерами. Они ожидали разбогатеть. Вот почему я с детьми там, где есть"

Ситхоул заявила, что пока не будет раскрывать местонахождение своих детей.

"Никто не будет принуждать меня ... Я сделаю это в свое время" , – сказала она в видеоролике.