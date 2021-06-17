Все админуслуги будут онлайн: названа дата
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал дату, когда в Украине планируют ввести 100% административных услуг онлайн, сообщает Украина24.
"Все не произойдет в один день. Это начало входа в режим, который происходит у нас уже 1,5 года. Нам нужно ускориться, чтобы к концу 2023 года оцифровывать все административные услуги. Поэтому мы одновременно запускаем сервис и строим инфраструктуру для этого, наводим порядок с реестрами, подключаем к интернету объекты социальной инфраструктуры. В этом году подключим 6000, и в следующем у нас останется 6000 - 95% будут покрыты интернетом. Для этого мы обучаем госслужащих базовой цифровой грамоте", - заявил министр.
"Мы для себя ставим цель - до конца 2023 года запустить 100% государственных услуг онлайн. И ввести принцип - если услуги нет онлайн, ее не может существовать офлайн. Но ЦПАУ всегда будут работать, всегда будут люди, которые будут получать услуги офлайн, люди старшего поколения. Но когда мы запускаем сервисы, мы упрощаем процедуры, и будет меньше нагрузка на ЦПАУ. Таким образом меньшие очереди, и для людей, которые не цифровые, будет легче получать админуслуги в ЦПАУ", - добавил Федоров.