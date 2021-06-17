В СБУ заявили, что готовы судиться с Моргенштерном

Служба безопасности Украины готова защищать свою позицию в суде с российским рэпером Моргенштерном (настоящее имя – Алишер Валеев), который подал против нее иск и оспаривает включение его в список лиц, угрожающих нацбезопасности, сообщает Лига.net.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он подчеркнул, что СБУ действует " исключительно в рамках законодательства ".

По его словам, в письме СБУ Минкульту была "аргументированная позиция", почему спецслужба рекомендовала внести Моргенштерна в список лиц, угрожающих нацбезопасности.

"Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", – добавил Дехтяренко.