В СБУ заявили, что готовы судиться с Моргенштерном
Служба безопасности Украины готова защищать свою позицию в суде с российским рэпером Моргенштерном (настоящее имя – Алишер Валеев), который подал против нее иск и оспаривает включение его в список лиц, угрожающих нацбезопасности, сообщает Лига.net.
Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Он подчеркнул, что СБУ действует "
исключительно в рамках законодательства".
По его словам, в письме СБУ Минкульту была "аргументированная позиция", почему спецслужба рекомендовала внести Моргенштерна в список лиц, угрожающих нацбезопасности.
"Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", – добавил Дехтяренко.
По его словам, СБУ в письме Минкульту указывала что, по ее мнению, Моргенштерн "
среди прочего во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотиков". В спецслужбе считают, что это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта.