Отец Всемирной паутины продаст исходный код технологии

Отец Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли присоединился к рынку NFT. Предприниматель продаст на аукционе исходный код технологии в виде уникального токена, сообщает 24 Канал.

Код продадут на аукционе Sotheby's. Эта идея возникла у создателя информационных технологий в апреле 2021 года. "Это все изменило" – это уникальный NFT, включающей основную документацию с указанием времени о создании Интернета.

Отец всемирной паутины присоединился к NFT-рынку

Цена лота стартует с 1 тысячи долларов. Аукцион запланирован на конец июня: торги будут проходить с 23 по 30 июня. Лот Бернеса-Ли – это несколько элементов:

доступ к файлу с 9555 строками кода,

письмо от основателя World Wide We,

анимированная визуализация создания кода продолжительностью 30 минут,

цифровой постер с изображением кода и подпись автора.

NFT

Это современная технология, создана с помощью смартконтрактного блокчейна Ethereum. Она закрепляет за лицом право собственности на определенный виртуальный товар. Такой токен является уникальным по своим характеристикам, его невозможно заменить никаким другим.

Руководительница отдела науки и поп-культуры аукционного дома Кассандра Хаттон отметила, что они решили сформировать лот на основе исходных файлов, добавив еще несколько элементов. Их цель – помочь участникам торгов выбрать, что они хотят приобрести. Представители Sotheby's сообщили, что полученная сумма пойдет на проекты, которые поддерживает Тим ​​Бернес-Ли и его жена.

Рынок NFT: интересные факты

С помощью технологии NFT продают самые разнообразные вещи: картины, автомобили, произведения искусства. Одним из лотов аукционов даже стала реальная киевская квартира.

Украинцы тоже активно зарабатывают на NFT. Очень часто они обращают внимание на искусство. Украина уже попала в пятерку лидеров.

Среди украинских знаменитостей тоже есть сторонники этой технологии. В частности, Alyona Alyona продала свой хит "GALAS".

В начале мая рынок NFT лопнул. Продажи упали на 90%. По данным исследователей, пузырь NFT продержалась около 4 месяцев.

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