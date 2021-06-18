Депутаты предложили ввести налог на сверхприбыль от продаж за границу

Группа народных депутатов 16 июня зарегистрировала в парламенте проект закона №5666 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно налога на экспортную сверхприбыль, сообщает UBR.

Документом предлагается ввести налог на сверхприбыль, полученную экспортерами сырья из-за значительного роста цен на мировых биржах.

В частности, предусмотрен налог в размере 50% на валютную выручку, превышающую установленные лимиты.

Речь идет о таких лимитах:

пшеница – $230/тонна, притом, что на 1 июня средняя цена составляет $283 за тонну, в итоге ожидается получить $450,5 млн налога;

кукуруза – $170/тонна (цена за тонну в июне – $271 и ожидаемая сумма – $1,2 млрд грн);

рапс – $350/тонна (стоимость $568 за тонну и $436 млн перечисленных налогов);

овес – $230/тонна (цена за тонну $265, ожидаемые поступления – $14 млн),

подсолнечное масло – $850/тонна (цена в июле $1300 за тонну, а в бюджет поступит $1,57 млрд).

Также в список такой продукции попали железная руда, стальной лом и арматура, алюминий, медь, цинк, никель.

Всего авторы законопроекта ожидают получить 6,37 млрд.

Инициаторы изменений предлагают создать Государственный фонд социальной поддержки населения и направить туда эти средства, чтобы их каждый квартал распределять в виде поддержки пропорционально между всеми получателями льгот и жилищных субсидий, а также некоторых видов пособий, компенсаций.