Мир оказался на грани дефицита велосипедов

Все страны мира оказались на грани дефицита велосипедов из-за невероятного роста спроса на товар в период пандемии. Своими глобальными прогнозами поделилась крупная британская сеть спортивных и туристических снаряжений Halfords, сообщает Лента.Ру.

Генеральный директор Halfords Грэхем Стэплтон предупредил о возможной нехватке велосипедов, ссылаясь на то, как компании удалось улучшить финансовые результаты во время коронавирусных ограничений. С апреля 2020 года прибыль розничной сети до вычета налогов выросла на 184 процента до 64,5 миллиона фунтов стерлингов (89,99 миллиона долларов), общий объем продаж Halfords увеличился почти на 14 процентов до 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).

"В компанию каждую неделю поступают десятки тысяч велосипедов, но некоторые мировые брендовые производители не могут угнаться за ростом продаж" , — рассказал Стэплтон, добавив, что за последние девять недель спрос на спортивный товар вырос на 42 процента.

Жители Великобритании пересели на двухколесный транспорт, чтобы поддерживать активный образ жизни в пандемию. Велосипед и самокат послужили альтернативой маршруткам. Население также скупает электросамокаты и электровелосипеды. Поведение потребителей связывают и с желанием отказаться от загрязняющего воздух транспорта на дизельном топливе ради борьбы с изменением климата.

Во время коронавируса в пользу велосипедистов и пешеходов поменяли транспортную инфраструктуру несколько городов в США. Власти американского Сан-Франциско для проезда автомобилей перекрыли главную автомагистраль, граничащую с пляжем Тихого океана. Инициатива понравилась многим жителям, так что они стали настаивать сохранить новые правила на дорогах навсегда.