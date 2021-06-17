Порошенко: Байден дал Путину полгода, Украина должна использовать это

Президент США Джозеф Байден дал президенту РФ Владимиру Путину полгода, и Украина должна в полной мере использовать это время для мощного международного давления на Москву, заявил в видеообращении пятый президент, лидер партии "Европейская солидарности" Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", Порошенко призвал власти вернуться к развитию европейского демократического государства, стать активным участником интеграционных процессов и западного альянса демократий.

"Считаю крайне необходимым уже сейчас провести серию телефонных переговоров с лидерами стран G7, руководством ЕС и НАТО и других дружественных стран, чтобы выразить благодарность за неизменную поддержку и скоординировать дальнейшие действия по противодействию захватнической политике Кремля", - сказал Порошенко.

Также пятый президент призвал инициировать телефонный разговор Зеленского с Байденом, чтобы поблагодарить за поддержку Украины и получить из первых уст информацию об итогах Женевского саммита.

Лидер "Евросолидарности" также призвал уже к концу текущей сессии парламента обеспечить прогресс реформ, прежде всего в сфере судебной реформы.

"Советую не искать преждевременной встречи с Путиным, пытаясь "увидеть в его глазах мир". Она может стать ловушкой. Давить на российского диктатора Зеленский должен вместе с нашими партнерами, путем многосторонней дипломатии, ибо КВН сам по себе никогда не переигрывает КГБ", - еще раз подчеркнул он.

Он также считает необходимым созвать заседание СНБО при участии лидеров парламентских фракций, кроме ОПЗЖ для рассмотрения ситуации с безопасностью вдоль государственной границы Украины. Он убежден, что Украина должна быть готовы к любым неожиданностям, продемонстрировать единство в защите страны и в проведении реформ.

"Заявление президента США по итогам саммита НАТО расставила все точки над "і". Это красноречивый ответ на вопрос - почему Зеленского не пригласили на это почтенное собрание? Почему Украина не получила ПДЧ? Кодовое слово - коррупция. От "Большого разворовывания" до Коломойского", - отметил пятый президент.

Он подчеркнул, что будущее Украины - в НАТО, а Россия - агрессор, который "не имеет права вето на наш стратегический евроатлантический выбор".

"Донбасс и Крым - это Украина. Путь к западным интеграционным структурам лежит через реформы. Так выглядят для нас итоги стратегических дискуссий мировых лидеров, которые в течение последней недели состоялись в рамках европейского турне президента Соединенных Штатов. Джозеф Байден выступил как сильный и опытный политик, каким его знаю с нашего плотного сотрудничества во времена моей каденции", - добавил Порошенко.