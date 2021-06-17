Украинским экспортерам могут предложить Африку вместо Беларуси

Министерство иностранных дел совместно с Министерством экономики поможет украинским экспортерам, пострадавшим от экономической блокады украинских товаров Беларусью, найти альтернативный рынок сбыта, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник во время выступления на заседании Комитета поддержки экспорта и инвестиций Киевской торгово-промышленной палаты.

"Любая украинская компания, которая пострадает от ограничений со стороны Республики Беларусь, может сразу обращаться в Совет экспортеров и инвесторов при МИД. И мы вместе с нашими коллегами из Министерства экономики будем искать способы, и приложим все усилия для того, чтобы найти такой компании альтернативный рынок сбыта" , - сказал Сеник.

Он отметил, что сейчас Министерство иностранных дел и Совет экспортеров и инвесторов при МИД стремится стать "окном" для украинских экспортеров при выходе на международные рынки.