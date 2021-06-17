В Mouzenidis Travel А.Е. назвали причину паузы в работе

Приостановка операций Mouzenidis Travel Greece c 18 по 26 июня этого года вызвана техническими и юридическими процедурами, рассказала директор представительского офиса туроператора Mouzenidis Travel в Одессе Ольга Кобзарь, сообщает Интерфакс-Украина.

"Пауза в обслуживании туристов в Греции связана с процедурой передачи наследства, оценки имущества, передачи дел новому руководству", - сказала она.

Mouzenidis Travel создана в 1995 г. Головной офис располагается в Салоники. Основатель и президент Mouzenidis Group Борис Музенидис скончался в марте 2021г.

По словам Кобзарь, для процедуры передачи наследства необходим официальный перерыв денежных оплат по счетам.

Директор подчеркнула, что все заявки с датой от 27 июня будут обслужены, а туры с 18 по 26 июня компания рекомендует перенести на даты с 1 сентября 2021 года или на лето 2022 года.

Ранее Mouzenidis Travel сообщила, что временно, в период с 18 по 26 июня, прекращается прием и обслуживание новых клиентов на территории Греции, если о другом не сообщается отдельно по бронированию. Туристам, которые уже отправились в тур, будет предоставлено туристическое обслуживание в полном объеме, в том числе обратные авиаперевозки.