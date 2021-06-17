Оторвавшееся от грузовика колесо убило пешехода

Под Ровно произошла трагедия при участии грузовика и пешехода - колесо лесовоза отлетело от транспорта во время движения, попало в молодого человека и ужасно травмировало, оторвав руку. ЧП случилось в Березном сегодня днем, сообщает РБК-Украина.

Мужчину около 30 лет срочно госпитализировали в центральную районную больницу. Медики поставили предварительный диагноз травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней третьей плеча.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов пострадавший умер в клинике. Так, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Также в сети опубликовали видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть, как полицейские проводят осмотр территории, на обочине подходят к жуткой находке.

Все причины и обстоятельства трагического случая выясняются.