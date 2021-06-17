Подростков, убивших бездомного, отправили в специальное учебное заведение

В Одесской области суд отправил в специальное учебное заведение подростков, которые убили бездомного. Определение относительно подростков 12 и 13 лет, которые обвиняются в убийстве бездомного жителя Измаила, вынес местный горрайонный суд, сообщает Думская.

Как сообщили в областной прокуратуры, поскольку обвиняемые не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, к ним применили принудительные меры воспитательного характера — мальчиков отправят на два года в специальное учебно-воспитательное учреждение.

«Наиболее суровая мера воспитательного характера была предложена в связи с тем, что подростки вышли из-под контроля родителей, негативно характеризуются и не поддаются воспитательному влиянию», — отмечают в прокуратуре.

Напомним, убийство 58-летнего Петра Балики было совершено в ночь на 28 марта. Окровавленный и обнаженный труп мужчины был обнаружен утром неподалеку от Лебяжьего озера.

Полиция оперативно разыскала подозреваемых, которые во всем сознались.

По их словам, они потребовали, чтобы бездомный выпросил для них у прохожих булочки, но мужчина отказался. Тогда малолетние изверги повели его к озеру и стали жестоко избивать, сразу руками, потом ногами и палками. После всего раздели его донага.