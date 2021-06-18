Ryanair запускает первый прямой рейс из Киева в Турин

С октября 2021 ирландская авиакомпания Ryanair запускает прямой рейс из Киева в итальянский Турин, сообщает Сегодня.

Авиакомпания будет выполнять рейсы дважды в неделю.

Менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в странах Центральной и Восточной Европы и на Балканах Ольга Павлонка заверила, что из-за регулярных изменений ограничений из-за COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца декабря 2021 года.

Отметим, что пока нет прямых рейсов из Киева в Турин.