Нардеп от "Слуги народа" судится с Зеленским

Компания, принадлежащая матери Народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Алексея Ковалева, оказалась под санкциями СНБО и теперь судится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Мост.

5 июля Кассационный административный суд Верховного Суда рассмотрит иск херсонского ООО НВП «Органик систем» к Президенту Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Компания будет требовать суд признать противоправным и отменить Указ Президента Украины от 03.04.2021 №140 / 2021.

Этим документом Зеленский наложил санкции на компании, связанные с контрабандой и контрабандистами. В том числе и на ООО НВП «Органик систем».

Пикантности ситуации придет тот факт, что компания, попавшая под санкции, входит в орбиту народного депутата Ковалева. Тогда губернатор Юрий Гусев, который сейчас возглавляет «Укроборонпром», дал этой компании налоговые льготы.

И ровно через год компания-обладатель льгот попала в санкционные списки, утвержденные шефом Гусева.

Тогда же МОСТ писал, что компания связана с Ковалевым через ее директора Владимира Трухана. Он возглавлял несколько компания, в которых учредителем была Наталья Ковалева - мать нардепа.

В октябре 2020 года Трухан стал депутатом Голопристанского горсовета от партии «Слуга народа».

Правда, до этого, он перестал быть директором ООО НВП «Органик систем». 7 июля 2020 года его сменили на Николая Маковецкого.

Тогда же компания сменила юридический адрес, переехав из Голой Пристани в Херсон на улицу Гмырева, 4.

Кстати, льготы совсем недавно заместитель главы Херсонской ОГА Андрей Шибаев нардепу вернул. Вместо санкционной компании ГО «Союз трудоспособных лиц с инвалидностью Херсонской области» учредила новую - ООО «НПП ГРАНД ПРОМ». И она сразу получила льготы.

Нужно ли говорить, что это уважаемая общественная организация является также учредителем ООО «НВП ОРГАНІК СІСТЕМ»?

Получается, что Президент накладывает санкции на сомнительные компании, а его подчиненные в Херсоне, дают льготы их двойникам.