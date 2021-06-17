Во Львове продали бомбоубежище за более 5 миллионов гривен

17 июня на онлайн-аукционе по приватизации недвижимости во Львове нежилое здание 1976 года постройки продали за 5,2 млн грн, сообщает УНИАН.

privatization.gov.ua

Отмечается, что за право собственности на актив на открытых торгах соревновались 16 участников, которые увеличили цену в 12,6 раз со стартовых 413 220 грн до 5 205 900 грн.

"Объектом приватизации является нежилое здание 1976 года постройки площадью 97 кв. м на вул. Навроцкого, 1. Раньше его использовали в качестве убежища - сооружение углублено в землю, построенное в основном из бетона и имеет 10 отдельных помещений. По состоянию на сейчас техническое состояние здания и помещений - неудовлетворительное" , - сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

В Фонде госимущества также добавили, что далее победитель должен подписать протокол о результатах торгов, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. Только после этого процесс приватизации объекта будет считаться официально завершенным.