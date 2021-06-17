В Киеве вспыхнул Ледовый стадион
В Киеве, в Голосеевском районе произошел пожар в здании Ледового стадиона. Огонь вспыхнул накануне вечером, сообщает Корреспондент.
"Прямо сейчас пылает заброшенный Ледовый стадион на Глушкова. Надеемся, во время пожара никто не пострадает", - говорится в сообщении Киев оперативный.
В пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили, что пожар - не масштабный.
"Загорелось два квадратных метра пластика", - сообщили спасатели.
Причины возгорания установит следственная комиссия.