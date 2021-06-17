Данилов сообщил о пропаганде сепаратизма на юге Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия сейчас активно распространяет сепаратистские настроения. В частности речь идет о южной части Украины, сообщает РБК-Украина.

По его словам, РФ распространяет пропаганду перед выборами.

"Российская Федерация строит перед выборами систему распространения своего, скажем так, сепаратистского настроя на нашей южной границе. Это Николаевская, Херсонская и Одесская области" , - сказал Данилов в эфире шоу "Право на власть".

Он также добавил, что местные власти отказываются противодействовать этому.