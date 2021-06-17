Кулеба назвал главную тему предстоящего визита Зеленского в США
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о ходе подготовки визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, сообщает УНИАН.
Глава МИД выразил уверенность, что этот визит может многое изменить в плане вывода двусторонних отношений между странами на новый уровень в сфере безопасности.
"Вы знаете, что по состоянию на сегодня США являются основным союзником, партнером Украины в вопросе безопасности, в вопросе укрепления нашей обороны. Нам всегда есть, о чем поговорить", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу".
Также Кулеба сообщил, что 17 июня он разговаривал с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. В ходе переговоров они обсудили подготовку визита президента США.
Министр заявил, что главной темой визита Зеленского в Вашингтон станет привлечение США к процессу мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
"Меня очень радует, что американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретные результаты. Это полностью совпадает с нашим видением - и мы уже работаем над его организацией", - отметил он.