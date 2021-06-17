Между Израилем и Палестиной возобновились атаки: видео обстрелов

В ночь на 18 июня обстрелы между ЦАХАЛом и ХАМАСом возобновились. Армия обороны Израиля нанесла успешный ракетный удар по сектору, уничтожив склад террористов. На израильской территории сработали сирены – после открытия огня (вероятно, пулеметной очереди) из Газы, сообщает Обозреватель.

При этом накануне израильская сторона предупредила ХАМАС, что не потерпит продолжение "огненного террора". Так, из Газы на территорию Израиля неоднократно запускали зажигательные устройства, чтобы спровоцировать пожары. В Израиле заявили: если запуски не прекратятся, будет начата операция "Страж стен-2" – то есть возобновлено удары по объектам ХАМАСа, пишет NEWSru.co.il.

Взрыв здания. Источник: Скриншот видео