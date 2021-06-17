Нуланд назвала условия ослабления санкций против РФ из-за Украины

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США не будут ослаблять и отменять санкции против России, введенные ранее из-за вооруженной агрессии против Украины, до тех пор пока РФ не изменит своей позиции, сообщает Факты.ICTV.

Также Нуланд отметила, что Соединенные Штаты выразили это во время встречи Байдена и Путина в Женеве и дали России это четко понять.

"Мы дали четко понять и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины" , — рассказала Нуланд в интервью.

По словам Нуланд, Байден назвал Украину тем государством, в отношении которого у США есть большие разногласия с Россией и еще раз подтвердила приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Также заместитель госсекретаря рассказала об озабоченности США тем, что Россия активно стягивает войска к украинской границе.

Нуланд еще раз подчеркнула, что политика Байдена в этом вопросе осталась четкой в ​​разговоре с Путиным.