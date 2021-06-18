Ким Чен Ын: КНДР должна быть готова к противостоянию с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что страна должна быть готова как к ведению диалога с правительством США, так и к возможному противостоянию, сообщает Лента.Ру.

Он также призвал к усилению «стабильного контроля» ситуации на Корейском полуострове, передает Yonhap News Agency со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Накануне Северная Корея впервые с 2005 года пожертвовала деньги другой стране. КНДР выделила 300 тысяч долларов на инициативу Организации объединенных наций (ООН) по оказанию гуманитарной помощи Мьянме, которая пострадала после военного переворота.

Ранее Ким Чен Ын назвал ситуацию в Северной Корее «самой трудной в истории». Однако страна вступила в новую эпоху, выйдя за рамки периода «защиты и самосохранения», поэтому она нуждается в радикальном прогрессе, переменах и темпах роста.